Как журналисту тратить большие деньги

На дачном участке известного тележурналиста Вячеслава ПИХОВШЕКА есть три озера, речка и лес.

Об этом сам В.ПИХОВШЕК рассказал в интервью газете «Факты и комментарии» (№164 от 8.09.2006).

По его словам, дача находится в Киево-Святошинском районе. «Это гектар земли, на котором есть три озера, речка и лес. В следующем году запущу в озера карасей и карпов, буду рыбу ловить. В общем, дача как дача», - сказал журналист.

Также В.ПИХОВШЕК рассказал про свою коллекцию вин: «Она хранится в моем доме в Киеве. Я ведь специально для нее отводил место, строил стеллажи. В моей коллекции уже 400 бутылок. Самое любимое вино - французское "Шато д`Икем", одна бутылка которого стоит три тысячи евро. Золотистое, сладкое... Я, знаешь ли, не принадлежу к разряду плюшкиных. Коллекционирую и сам же выпиваю», - поделился телеведущий.

На вопрос, изменится ли в новом телепроекте его «неприступный телевизионный образ», В.ПИХОВШЕК ответил: «Нет. Буду таким, как раньше. Зритель ко мне уже привык. Дорогие строгие костюмы от «Бриони», белые рубашки, очки без оправы, часы «Vacheron Constantin». Всем машинам предпочитаю «Мерседесы».

При этом журналист уточнил, что в его гараже «несколько» таких автоиобилей. «Только не надо делать из меня олигарха! "Майбаха" я себе не купил», - добавил он.

В то же время, В.ПИХОВШЕК признался, что он – «тот мужчина, которому с женщинами хронически не везет». «Ну не удается найти ту единственную, которая могла бы претендовать на роль моей жены!», - пожаловался он.