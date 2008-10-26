Ющенко и Тимошенко обращаются к автомобилистам и дорожникам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником – Днем автомобилиста и дорожника.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Ваш упорный труд имеет большое значение для функционирования всех отраслей экономики. Благодаря профессионализму и добросовестности работников дорожного хозяйства появляются новые современные дороги, которые соединяют все уголки нашего государства, связывают Украину с миром. Именно от состояния дорог и согласованной работы перевозчиков зависит качество и своевременность обеспечения потребностей граждан, производства, социальной сферы», - подчеркивается в поздравлении.

Президент Украины выразил надежду, что автомобилисты и дорожники и в дальнейшем будут прилагать все усилия для улучшения перевозок пассажиров и грузов, будут прокладывать новые маршруты, совершенствовать транспортную сеть.

В.ЮЩЕНКО пожелал всем здоровья, счастья, благосостояния, благополучия и новых трудовых достижений на благо Украины.

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Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Премьер выразила благодарность “дорожникам, мостовикам, автомобилистам, которые за небольшое время восстановили проезд на 1201 километре автомобильных дорог общего пользования и 147 мостах, которые были разрушены и повреждены в результате стихийного бедствия 23-27 июля с.г. в шести западных областях страны”. “Знаю, что вам было сложно все это сделать в столь сжатый срок, но совместив ваш опыт и молниеносную работу правительства по решению вопроса финансирования таких работ, мы смогли очень быстро возобновить автосообщение в этих регионах”, - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что гордится тем, что именно в этом году открыто движение на прекрасно построенных и реконструированных автомобильных дорогах Харьков - Днепропетровск, Кипти - Бачевск на участке в Черниговской области, Стрый – Львов - Броды, а автотранспортная отрасль имеет самые большие темпы роста грузоперевозок - 129,2 процента и пассажироперевозок - 110,8 процента.

“Сейчас перед дорожниками и автомобилистами стоит не менее масштабная задача - подготовить автомобильные дороги к Евро-2012 и обеспечить автотранспортными услугами на европейском уровне”, - подчеркнула премьер и добавила: “Мечтаю и верю, что вместе с вами мы построим, реконструируем автомобильные дороги Украины, которые будут соответствовать европейским нормам и стандартам, что позволит эффективно интегрироваться в европейскую транспортную сеть и стать одним из высокоразвитых транзитных государств”.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала автомобилистам и дорожникам крепкого здоровья, счастья, согласия и плодотворного труда на благо Украины.