ДТП из-за тумана: столкнулись грузовик и 9 легковых авто

В Днепропетровской области на 36-м километре автодороги вблизи села Партизанское произошло сразу два ДТП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате тумана столкнулись грузовик «Мерседес» и 9 легковых автомобилей, а за 300 метров от них – «КамАЗ» с четырьмя машинами.

В результате первого столкновения погиб 35-летний водитель одного из легковых автомобилей, еще 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Вторая авария привела к травмированию еще 4 человек.

Пострадавших спасатели МЧС с помощью спецоборудования извлекли из искореженных автомобилей.