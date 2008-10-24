ДТП из-за тумана: столкнулись грузовик и 9 легковых авто
16:27, 24 октября 2008Разное
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Через 300м - КамАЗ з четырьма машинами
В Днепропетровской области на 36-м километре автодороги вблизи села Партизанское произошло сразу два ДТП.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате тумана столкнулись грузовик «Мерседес» и 9 легковых автомобилей, а за 300 метров от них – «КамАЗ» с четырьмя машинами.
В результате первого столкновения погиб 35-летний водитель одного из легковых автомобилей, еще 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Вторая авария привела к травмированию еще 4 человек.
Пострадавших спасатели МЧС с помощью спецоборудования извлекли из искореженных автомобилей.
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