Фольксваген въехал в «пятерку»: трое погибших

Вчера в 10.00 вблизи города Беляевка Одесской области на автотрассе Беляевка – Выгода легковой автомобиль „Фольксваген” выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-2105».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, вследствие ДТП погибли три человека. Еще трое лиц, в том числе ребенок 1999 года рождения, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в центральную райбольницу.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 149 автоаварий, в которых погибли 15 лиц и 187 - травмированы.