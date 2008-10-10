Почему они боятся досрочных выборов?

В мире – экономический, финансовый, а кое-где и политический кризис. Но может ли это быть весомым поводом, чтобы отказываться от выборов? И в на самом ли деле их проведение углубит негативное влияние мировых проблем на Украину?..

Мнение

Сама себе удивилась – как недолго светился “телеогонек” в моем жилище после вечернего обращения Президента, если учесть важность услышанного. Горячие обсуждения в телеэфире сводились к повторению представителями политсил своих уже ...надцать раз переповторених тезисов и высказываний.

Участники телессор в эфире пытались втемяшить определенные постулаты в головы зрителей так настойчиво, что я в конечном итоге вслушалась в эти тезисы, и... они, по совести говоря, удивили... Взять хотя бы высказывание бютовцев, а также одного из нунсовцев Анатолия Гриценко, который в шустеровской программе заявил, что на фоне мирового экономического кризиса втягивать страну в выборы – это абсолютно неадекватно, безответственно, и по последствиям это - преступление против своей страны. Президент, напротив, должен объединить свои усилия с правительством, парламентом для осуществления важных шагов относительно уменьшения рисков для страны (это почти дословно).

Стоп... Эге ж, в мире – экономический, финансовый, а кое-где и политический кризис. Но может ли это быть весомым поводом, чтобы отказываться от выборов внутри государства? И на самом ли деле проведение выборов углубит негативное влияние мировых проблем на ситуацию в Украине (особенно, если заметить, что с инфляцией у нас и без выборов – едва ли не хуже всех в Европе)?

Хочется задать простой вопрос: а если бы на ближайшие месяц-два (на фоне мирового кризиса) пришлось время проведения очередных парламентских выборов, то начал ли бы кто-то предлагать отказаться от них по причинам того, что “проведение выборов углубит негативные последствия для страны”? Вероятно, что никто бы до такого и не додумался, а если бы кто-то и попробовал такое предложить, то его распяли бы как узурпатора и врага демократии. Понятно, что государственный механизм должен быть так настроен, чтобы выборы не провоцировали системных сбоев самим фактом своего проведения. Так почему же такие мысли возникают сейчас, после объявления внеочередных парламентских выборов? Неужели так отличается механизм организации очередных и досрочных избирательных процессов? Прошлогодний опыт показал, что не так уж и много отличий.

Если бы мировой кризис в сочетании с выборами внутри государства приводил к каким-то катастрофическим последствиям, то, вероятно, во всех государствах, где актуальны какие-то выборы, сейчас начали бы отказываться от проведения выборов, откладывая их до более благоприятных времен. Но нет – что-то не слыхать о таком. Вот США, которые намного больше Украины страдают от мировых финансовых проблем, Президента будут избирать.

Относительно политического кризиса, то как по мне, вся новейшая история Украины – сплошной политико-экономический кризис. Просто обычно это такой себе тихий “кризисик”, которая понемногу себе тлеет, и к которому и народ, и бизнес, и политикум уже приспособились, выучили все взаимовлияния и научились в этой среде сосуществовать. Иногда этот кризис заостряется, загорается, и все начинают бегать и пугать друг друга. Иногда он имеет знак “+” (Оранжевая революция), но преимущественно все же со знаком “–“.

Поэтому не нужно морочить голову и пытаться использовать мировые проблемы как главную помеху для решения проблем украинских. Поэтому не стоит пытаться тормозить то, что должно произойти (это относительно возможных исков по поводу конституционности президентских указов).

Кроме того, уважаемые политики, чтобы там не было, не забывайте, что выборы – едва ли не единственный механизм влияния на власть, который еще остался у нас, у народа. Избиратель не может отозвать депутатов, которые по нескольку месяцев не ходят на работу и не выполняют своих прямых обязанностей (при этом исправно получая немалую зарплату, откромсанную из наших налогов). Избиратель не может предотвратить прямой обман со стороны политической силы, за которую он голосовал, едва та сила получает мандаты, не может предотвратить манипуляции со своим уже отданным голосом. Это я об обмане Морозом своих избирателей в прошлом году и обман БЮТом своих избирателей в сентябре текущего.

Потому единственное, что даст возможность обычному гражданину (а не политикам) повлиять на ситуацию – это сами ВЫБОРЫ, и в том числе – выборы досрочные. И не нужно слушать болтовню политиканов о том, что выборы не нужны обычным украинцам – этим говорунам просто не хочется отрываться от корыта и допускать граждан к управлению страной. Они стремятся выдернуть из рук рядового украинца последний рычаг влияния – бюллетень, которым народ может повернуть движение государства в нужном самому народу направлении.

Поверьте, от любых попыток запретить выборы, то есть народное волеизъявление, попахивает ДИКТАТУРОЙ. Независимо от того, чем это мотивируется и объясняется.

Такую же странную логику, кстати, демонстрируют и те, кто говорит, что для решения всех вопросов нужно проводить не только досрочные парламентские, но и президентские выборы. Это как? По математическому принципу – “минус на минус дает плюс”, что ли? Уважаемое панство, уж будьте последовательны! Если только парламентские внеочередные выборы – это крах для страны, то что же будет, если одновременно проводить еще и президентские? Хоть прислушивайтесь к своим партнерам (это я о Луценко, который своими предложениями относительно досрочных выборов и ВР, и Президента нивелирует бютовские заявления об опасности всего внеочередного).

Я все вижу так: сразу после прошлогодних выборов народные избранники отвернулись от людей, и почти год стояли к электорату задом. Хочется надеяться, что по крайней мере указ о досрочных выборах развернет депутатов на 180 градусов и снова поставит лицом к народу.

Мне кажется, что ради того, чтобы избиратель снова увидел лицо своего депутата, Раду можно распускать ежегодно.

Татьяна, г. Киев