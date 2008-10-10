Производители сейфов зарабатывают на финансовом кризисе

В Великобритании растут продажи сейфов, в которых люди предпочитают держать сбережения, не доверяя деньги банкам, пишет в четверг британская газета "Таймс".

Многие производители сейфов сообщают о значительном росте спроса на свою продукцию, особенно после того, как несколько британских банков оказались на грани банкротства, и люди спешно бросились выводить из них свои сбережения.

"Все просто: если доверие к банкам падает, люди покупают и устанавливают одобренные Евросоюзом и страховыми компаниями сейфы, чтобы включить их содержимое в страховку", - объяснил управляющий директор компании Leigh Safes Расс Ридер.

"За последние четыре недели у нас произошел рост продаж на 25%, особенно пользуются спросом сейфы высоких степеней защиты, которые страховые компании одобряют для хранения больших сумм денег", - добавил он.

Компания Gunnebo, один из крупнейших производителей сейфов, в сентябре также зафиксировала рост спроса на свои изделия на 15%.

Некоторые компании предсказывают, что продолжение нестабильности на финансовых рынках лишь подстегнет спрос на сейфы в ближайшие месяцы.

"Через месяц-два я ожидаю резкого роста продаж домашних сейфов", - говорит Энтони Ниари, совладелец интернет-магазина Safe Shop.