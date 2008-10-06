Папа Римский: чему учит финансовый кризис?

Глобальный финансовый кризис свидетельствует о бесполезности денег и тщетности накопления материальных ценностей, заявил Папа Римский Бенедикт XVI. Об этом сообщает The Associated Press. По его словам, "единственной твердыней является слово Божие".

"Крах крупных банков показал, что деньги исчезают, они ничто. Все вещи, кажущиеся реальными, фактически оказываются второстепенными", - сказал понтифик. При этом Бенедикт XVI призвал всех, кто строит свою жизнь, "основываясь на удаче, карьере, деньгах", учитывать это.