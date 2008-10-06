Как социалисты издеваются над украинскими стариками

Чтобы охарактеризовать ситуацию с издевательством над украинскими пенсионерами, наблюдающуюся в последние месяцы во многих регионах страны и сознательно организованную усилиями Социалистической партии под руководством Александра Мороза, предлагаем информацию с нескольких регионов.

«Пенсионеры – «дети войны» осаждают горисполком и районные суды. Госбюджет задолжал им доплату к пенсиям за 2006-2007 годы порядка 2,5 тысяч гривень каждому.

На сегодняшний день ситуация не только не изменилась, а и усугубляется: очереди в судах увеличиваются, страсти накаляются, нервы и силы пожилых людей на пределе, а результатов по-прежнему нет!», - такое сообщало еще в июле этого года о событиях в Херсоне местное интернет-издание. «В информационный пункт СПУ (палатку) на остановке Юмашева начали обращаться местные жители, имеющие статус детей войны, с просьбой оказать им помощь в юридически правильном заполнении искового заявления о выплате компенсаций, принадлежащих им по закону. Образцы исковых заявлений распространялись ранее через ту же палатку на остановке Юмашева», - пишется в севастопольском издании о происходящем в этом городе в конце сентября.

«Помощь в подготовке исковых заявлений в суд для выплаты компенсаций детям войны предлагает николаевская Областная общественная организация Всеукраинской организации «Дети войны». Всем, кто имеет права на статус детей войны (родившиеся до 2 сентября 1945 года) предлагается приходить в будние дни с 10 до 14 часов по адресу: улица Артиллерийская, 1, чтобы узнать, как правильно написать исковое заявление», - данную информацию разместило в начале прошлого месяца одно из николаевских изданий. Другая николаевская газета «Наш город» уже в первых числах октября поведала о том, что в последние дни в Николаеве наблюдается «настоящий бум обращений в суды пенсионеров, имеющих статус детей войны». Николаевские активисты общественной организации «Дети войны» подали в суд сами и призывают к этому своих единомышленников, - рассказывается в издании. В результате районные суды города Николаева «сейчас просто стонут от наплыва заявителей», а «пожилые люди занимают очереди с ночи, часами выстаивают в канцелярии, ожидая, что вскоре смогут получить не доплаченные им государством 2733 грн.»…

Подобными сообщениями сегодня полны издания многих городов Украины, особенно, в центре, на востоке и юге, где Социалистическая партия имеет свою разветвленную организационную сеть. Ну а организация «Дети войны», представители которых ведут агитацию стариков - это структура, созданная в свое время СПУ.

Теперь несколько слов о сути проблемы, толкающей сегодня горемычных пенсионеров на описанные нервотрепки. К тому же, им приходится нести еще и материальные потери, ведь со стариков требуют уплату госпошлины в размере 51 грн.

Как известно, с 1 января 2006 года граждане, признанные детьми войны, должны были получать 30% надбавку к минимальной пенсии по возрасту – согласно принятому ранее Закону. В Бюджете Украины на 2007 год средства для выплат не были предусмотрены, поэтому 9 июля 2007 года Конституционный суд в ответ на обращение оппозиционных сил признал неконституционным пункт 12 статьи 71 и статьи 111 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». Бюджетом 2008 года предусмотрена доплата в размере 10% от прожиточного минимума – это 47 грн. с начала года, а с 1 октября – 48 грн. 20 коп.

Однако чем большее число пенсионеров обратятся в суды за указанной компенсацией, тем меньше шансов, что кто-нибудь из них ее получит. Ведь большинство из нынешних 13 миллионов украинских пенсионеров подпадают под категорию «детей войны», а, следовательно, речь идет о многих миллиардах гривень. И без включения этих средств в строку расходов государственного бюджета эти деньги выплачиваться не будут.

Точно такая же ситуация, к примеру, с выплатами обесцененных вкладов «Сбербанка». В госбюджете-2008 указана не только сумма расходов на данные выплаты (по 1 тыс. грн. на одного человека), но и источники доходов, которые будут использованы на эти компенсации.

То, что Конституционный суд признал неконституционным факт невыплаты данных компенсаций в 2006 и 2007 годах, тоже еще не означает, что деньги обязательно будут изысканы и направлены на выплаты. Поскольку в Украине де-факто не производятся выплаты по многим социальным льготам. К тому же, подобные решения, подобные КС выносил уже не раз: 6 июля 1999 года (дело относительно прав на льготы), 20 марта 2002 года (дело относительно льгот, компенсаций и гарантий), 17 марта 2004 года (дело о социальной защите военнослужащих и работников правоохранительных органов), 1 декабря 2004 года (дело о приостановлении действия или ограничении льгот, компенсаций и гарантий).

Аргументация Конституционного суда заключалась в несоблюдении положений статей 1, 3, 6, 8, 19, 22, 95, 96 Конституции Украины, статей 4, 27, части второй статьи 38 Бюджетного Кодекса Украины. В частности, в статье 22 Конституции сказано, что «при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод». То есть, уменьшать размеры социальных норм, обозначенных в каких-то ранее принятых законах, Конституция не разрешает.

Но отыскать сотни миллиардов гривень на всевозможные льготы, которые были ранее утверждены многочисленными законами, просто невозможно. Кстати, выплачиваемые сейчас компенсации «сгоревших» вкладов также производятся с нарушением Основного закона. Поскольку в законе об этих компенсациях от 1996 года четко указано, что выплаты должны производиться с индексацией инфляции на момент выдачи людям денег.

Мало того, в самой Конституции есть положения, которые не выполняются в Украине с момента ее принятия. Например, о бесплатной медицине (ст. 49), о праве на жилье (ст. 47) и т. п. Все это – декларативные нормы, исполнить которые нельзя из-за недостаточности средств в государственной казне. Говоря проще – из-за бедности украинского государства.

Но многие простые украинские граждане, тем более пожилые люди, не знают всех этих нюансов. А вот лидер социалистов Александр Мороз, который сейчас развернул эту кампанию по выплатам «детям войны», прекрасно осознает всю ее бесперспективность.

На вопрос, зачем же в таком случае социалисты во главе с Морозом толкают несчастных стариков на моральные и материальные лишения, найти ответ совсем нетрудно. Таким изуверским способом они хотят привлечь внимание к своей обанкротившейся на последних парламентских выборах партии. А активизировались они именно в последнее время в связи с тем, что впереди замаячили новые выборы.

Однако Мороз и его партия – это одно, но также немало вопросов и к властям Украины – в частности, к Президенту, к Верховной Раде и к правительству. Ведь это именно они должны авторитетно объяснить пожилым соотечественникам, что им делать в этой ситуации. Разве не так?

Ну а высокие государственные мужи ничего не замечают и упорно молчат, у них сейчас другие заботы…

Михаил Маркелов