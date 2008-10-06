На вокзале в Симферополе поезд насмерть сбил 28-летнего мужчину

На железнодорожном вокзале Симферополя под колесами грузового поезда погиб 28-летний мужчина из Луганской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о несчастном случае поступила поздно вечером в воскресенье.

«В 23.30 поступило сообщение, что на железнодорожном вокзале Симферополя грузовой поезд сбил мужчину - 1980 года рождения, жителя Луганской области», - говорится в сообщении крымского Главка МЧС.