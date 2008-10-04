В Ивано-Франковской области живьем сгорели два человека
12:11, 04 октября 2008Разное
971
Пожарных... не вызывали
В селе Боднарив Калушского района Ивано-Франковской области, в частном жилом доме из-за неосторожности при курении возник пожар, в результате которого погибли двое людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделения Государственной пожарной охраны МЧС не вызывались. Пожар был ликвидирован местными жителями. На месте работала опергруппа Главного управления МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter