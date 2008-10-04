В Ивано-Франковской области живьем сгорели два человека

В селе Боднарив Калушского района Ивано-Франковской области, в частном жилом доме из-за неосторожности при курении возник пожар, в результате которого погибли двое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделения Государственной пожарной охраны МЧС не вызывались. Пожар был ликвидирован местными жителями. На месте работала опергруппа Главного управления МЧС.