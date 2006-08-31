В Севастополе гражданин Великобритании упал с Генуэзской крепости

В Севастополе спасатели и медики оказали помощь 35-летнему гражданину Великобритании, который сорвался с горы на морское побережье.

Как передает корреспондент УНИАН, в официальном сообщении регионального управления МЧС Украины, в частности, говорится, что британец был найден на морском побережье, где ему пришлось провести полдня и полночи. Он упал с Генуэзской крепости в Балаклаве, с 50-метровой высоты (не в сторону Балаклавы, а в сторону моря).

В поисковых работах были задействованы горные спасатели, работники МЧС, МВД и персонал местного яхт-клуба.

По данным врачей, которым был доставлен иностранец, в результате падения пострадавший получил многочисленные ушибы, но травмы не угрожают его жизни.