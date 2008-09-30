Эвакуаторы в Киеве будут работать круглосуточно
Мэр подписал распоряжение
Эвакуаторы в Киеве будут работать круглосуточно.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом идет речь в распоряжении, которое подписал столичный мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Соответствующее поручение дано коммунальному предприятию «Киевпастранс», что обеспечит работу службы эвакуации и принудительного перемещения транспортных средств в новом режиме.
Кроме того, мэрия обратится в Главное управление Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве по поводу круглосуточного участия инспекторов ГАИ в задержании транспортных средств и их эвакуации, если водители нарушили Правила дорожного движения и припарковали свои автомобили в запрещенных для этого местах.
Пресс-служба не уточняет дату перехода эвакуаторов на круглосуточный режим работы.