Эвакуаторы в Киеве будут работать круглосуточно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом идет речь в распоряжении, которое подписал столичный мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Соответствующее поручение дано коммунальному предприятию «Киевпастранс», что обеспечит работу службы эвакуации и принудительного перемещения транспортных средств в новом режиме.

Кроме того, мэрия обратится в Главное управление Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве по поводу круглосуточного участия инспекторов ГАИ в задержании транспортных средств и их эвакуации, если водители нарушили Правила дорожного движения и припарковали свои автомобили в запрещенных для этого местах.

Пресс-служба не уточняет дату перехода эвакуаторов на круглосуточный режим работы.