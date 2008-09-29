Украинские банки начинают задыхаться?

Если подбирать мягкие формулировки, то можно сказать так: отечественная банковская система начала испытывать в последнее время определенные сложности. Ну а если «рубить с плеча», тогда оценка имеемой сегодня ситуации может прозвучать следующим образом: украинские банки пребывают сейчас в преддверии катастрофы…

Какой банк уже точно начало мощно «трясти» в последние дни в Украине, так это «Проминвестбанк» - как минимум, его донецкое отделение. Как сообщило в минувшую пятницу тамошнее издание «Остров»,у здания областной дирекции ПИБ собрались сотни людей, которые пытаются досрочно закрыть депозиты и обналичить зарплатные карточки. Причем, вкладчики продолжают прибывать. Также сообщается, что в Донецке сотрудникам некоторых предприятий и организаций, получающих зарплату на платежные карты «Проминвестбанка», разрешили даже уйти с работы, чтобы они сняли свои заработанные деньги с банкоматов.

«По одному из телеканалов показали сюжет, что наш банк должен рухнуть, и это стало основанием для паники, - прокомментировала ситуацию замначальникаПролетарского отделения «Проминвестбанка» в Донецке Наталья Карпова, - Сюжет явно заказной, но нам от этого не легче. С самого утра под отделением выстроилась очередь вкладчиков, желающих закрыть счета в нашем банке. По закону мы им не можем отказать и пытаемся выполнять их требования. К тому же если перестать выдавать людям деньги, то это будет первым подтверждением нашей неплатежеспособности. Поймите, у нас просто нет столько «налички» и мы не успеваем перезаправлять банкоматы».

Сказать, что положение у «Проминвестбанка» сейчас очень непростое, значит, смягчить действительность. На самом деле ситуация просто аховая. Люди в панике, они боятся потерять свои деньги. И такого в Украине уже давно не было – ведь ПИБ является одним из крупнейших украинских банков. Для справки: банком владеют 63 тысячи акционеров. Активы «Проминвестбанка» составляют 27,5 млрд. грн., и он по этому показателю является банком № 6 в Украине.

Но происходящее сейчас с «Проминвестбанком» можно отнести лишь к частному случаю. Тучи же сгущаются над всей банковской системой Украины. О чем могут свидетельствовать свежие негативные оценки зарубежных финансовых экспертов.

Напомним, в конце прошлой недели международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз Украины в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «негативный» рейтинги девяти украинских банков: Сведбанк, АКБ Форум, ПроКредит банк, ВТБ Банк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Правэкс-банк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. А заодно данное агентство понизило прогноз в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «негативный» и для всей Украины.

А что это значит? А то, что Украине как государству и 9 указанным банкам иностранцы не доверяют. Как стране, так и этим банкам деньги лучше взаймы не давать – их могут не вернуть. Ну а если уж давать, то под более высокий процент – для перестраховки.

Однако, как говорится, беда не ходит одна. Вслед за агентством Fitch неприятные комментарии прозвучали от еще одной международной финансовой организации – Standard & Poor`s.

Агентство S&P на днях заявило, что Украину, как и другие страны СНГ, ожидает серьезная «кредитная коррекция», которая заставит банки переоценить выданные займы. Эксперты упомянутой организации отмечают, что коррекция уже началась из-за необходимости покрыть внешние займы на $8,1 млрд., и банки могут потребовать у компаний досрочного погашения кредитов минимум на эту сумму уже в течение ближайших трех месяцев. Таковы сегодняшние реалии в финансовой сфере Украины. Теперь несомненно следует ожидать еще большего ужесточения кредитной политики отечественных коммерческих банков, повышения ставок и роста величины первого взноса. А ведь подобное уже происходит, из-за чего претерпевают и бизнес, и население.

К примеру, в августе объем выданных кредитов на приобретение автомобилей сократился в Украине на 13% по сравнению с июлем. Вследствие чего автопродажи снизились на 11,4%. Получить ипотечный кредит соотечественникам становится с каждым днем все труднее, и он становится все более дорогим.

Но еще опасней для банковской системы может стать паника населения и предпринимателей. Ведь за проблемами «Проминвестбанка» аналогичные сложности могут начаться и у других украинских банков – по принципу домино? А общий объем гривневых депозитов составляет на 1 сентября 336, 6 млрд. грн., да еще наличности вне банков - 134 млрд. грн. Вместе это соответствует более $90 млрд., тогда как золотовалютные резервы Нацбанка – всего $38 млрд.

Думается, что в таких условиях людям очень бы хотелось услышать от государственных лидеров ответы на волнующие их вопросы. А именно: куда катится отечественная банковская система, что будет в ближайшее время с гривной, да и гарантирует ли государство сохранность вкладов граждан в банках?..

Михаил Маркелов