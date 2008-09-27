Украина всё еще остается без Большого Герба

Кабинет министров Украины распоряжением № 1266-р от 24 сентября 2008 года продлил до 31 декабря сроки завершения конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно распоряжению, Министерство культуры и туризма должно до 1 февраля 2009 года подать в Минюст предложения по результатам конкурса для учета во время разработки законопроекта о Государственном Гербе Украины.

Правительство также продлило сроки разработки и представления в установленном порядке законопроекта о Государственном Гербе Украины. В частности, Министерство юстиции должно разработать законопроект на протяжении двух месяцев после поступления от Минкультуры соответствующих предложений.

Как сообщал УНИАН, Кабмин распоряжениям от 27 февраля 2008 года поручил Министерству культуры и туризма обеспечить завершение конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины до 10 апреля 2008 года и проинформировать правительство о его результатах.

Распоряжение издано в соответствии с Указом Президента от 17 января 2008 года № 28 “О некоторых мерах по ускорению подготовки законопроекта о Государственном Гербе Украины”

Согласно распоряжению Кабмина, Минкультуры должно было до 1 мая 2008 года подать в Минюст предложения по результатам конкурса для учета во время разработки законопроекта о Государственном Гербе Украины.

В свою очередь, Министерство юстиции должно было обеспечить разработку и представление в установленном порядке законопроекта о Государственном Гербе Украины в течение месяца после поступления от Минкультуры соответствующих предложений.