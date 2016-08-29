Презентация нового формата доступного жилья: SMART-квартиры
В понедельник, 29 августа, состоится пресс-конференция, в рамках которой пройдет презентация нового для Украины формата доступного жилья − SMART-квартир.
Презентация будет проходить непосредственно на объекте строительства SMART-квартир.
Начало мероприятия - 11:00 по ул. Регенераторная, 4 (ЖК «Комфорт Таун»).
Журналисты и гости смогут получить исчерпывающую информацию о квартирах нового формата. В том числе – увидеть организацию оптимального «пространства для жизни» в квартирах небольшой площади, посетив шоу-рум.
Формат SMART-квартир – жилья «без лишних квадратов» - стал ответом на запрос потребителей в жилье за доступную цену и недорогую стоимость коммунальных услуг.
Строительство SMART-квартир началось в 2016 г., в новой очереди ЖК «Комфорт Таун». Это первое официальное жилье в Киеве площадью 19 - 25 кв. м, получившее все необходимые согласования и разрешения.
Девелопер проекта - компания KAN Development
Спикеры пресс-конференции:
Представители компании-застройщика
Аккредитация СМИ:
Александр Немтырёв,
Тел.: + 38 067 906-66-33
Предварительная регистрация обязательна
Справка:
«Комфорт Таун» - крупнейший в Украине жилой комплекс принципиально нового формата от компании KAN Development. Его уникальность заключается в сочетании европейских стандартов архитектуры, планирования территорий и доступной цены.
Жилой комплекс «Комфорт Таун» расположен в Днепровском районе Киева, на ул. Регенераторной, 4, недалеко от Ленинградской площади. На 40 гектарах разместилось уже более 500 тыс. кв.м нового жилья (порядка 5000 квартир). В жилом комплексе проживает более 4 000 семей.