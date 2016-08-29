Презентация нового формата доступного жилья: SMART-квартиры

Презентация будет проходить непосредственно на объекте строительства SMART-квартир.

Начало мероприятия - 11:00 по ул. Регенераторная, 4 (ЖК «Комфорт Таун»).

Журналисты и гости смогут получить исчерпывающую информацию о квартирах нового формата. В том числе – увидеть организацию оптимального «пространства для жизни» в квартирах небольшой площади, посетив шоу-рум.

Формат SMART-квартир – жилья «без лишних квадратов» - стал ответом на запрос потребителей в жилье за доступную цену и недорогую стоимость коммунальных услуг.

Строительство SMART-квартир началось в 2016 г., в новой очереди ЖК «Комфорт Таун». Это первое официальное жилье в Киеве площадью 19 - 25 кв. м, получившее все необходимые согласования и разрешения.

Девелопер проекта - компания KAN Development

Спикеры пресс-конференции:

Представители компании-застройщика

Аккредитация СМИ:

Александр Немтырёв,

Тел.: + 38 067 906-66-33

Предварительная регистрация обязательна

Справка:

«Комфорт Таун» - крупнейший в Украине жилой комплекс принципиально нового формата от компании KAN Development. Его уникальность заключается в сочетании европейских стандартов архитектуры, планирования территорий и доступной цены.

Жилой комплекс «Комфорт Таун» расположен в Днепровском районе Киева, на ул. Регенераторной, 4, недалеко от Ленинградской площади. На 40 гектарах разместилось уже более 500 тыс. кв.м нового жилья (порядка 5000 квартир). В жилом комплексе проживает более 4 000 семей.