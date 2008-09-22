Пожар на Андреевском спуске

В Киеве сегодня утром горело здание Союза художников Украины, расположенное по адресу: Андреевский спуск, 34.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, сообщение о пожаре в двухэтажном здании Союза художников поступило в ГУ в 4.30.

Звонил по телефону охранник соседнего банка, который заметил дым, выходящий из-под крыши здания. Работники МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия, установили, что горит крыша и часть второго этажа. Огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям и полостям. Спасатели гасили пожар как внутри здания, так и извне.

Полностью огонь затушили в 5.55.

В результате пожара частично повреждены деревянные перекрытия на втором этаже и крыша здания. Никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причину и размеры нанесенных пожаром убытков.

Справка. Дом, где расположен Союз художников Украины, является памятником архитектуры. Он принадлежит Управлению жилищного хозяйства Национального союза художников Украины.