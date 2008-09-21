В Крыму столкнулись ВАЗ и «Икарус» с 40 пассажирами

В Крыму, на 250-м километре трассы Херсон-Керчь, столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2199 и автобус «Икарус» с 40 пассажирами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, автоавария произошла в субботу вечером.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель легкового автомобиля (1969 года рождения). По данным крымского Главка МЧС, в автобусе, следовавшем рейсом «Одесса-Ялта», пострадавших нет.

Кроме того, накануне вечером в Крыму произошло еще одно ДТП с участием автобуса. На трассе Алушта-Ялта столкнулись автомобиль «Москвич» и автобус «Неоплан». Водитель легковушки (1978 года рождения) доставлен с черепно-мозговой травмой в реанимационное отделение Алуштинской центральной городской больницы.