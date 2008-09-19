ДТП в Крыму: травмированы 4 москвичей, в том числе ребенок

Четверо жителей Москвы (Россия), среди которых маленький ребенок, получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Бахчисарайском районе Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ, авария произошла накануне вечером на автодороге Бахчисарай-Орловка.

Водитель автомобиль Renault Clio не справился с управлением, в результате чего машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. В ДТП травмированы 25-летний водитель и трое пассажиров Renault: женщины (1940 и 1974 годов рождения) и мальчик (2007 года рождения). По данным крымского Главка МЧС, пострадавшие госпитализированы в Бахчисарайскую центральную райбольницу.

Кроме того, 18 сентября в Бахчисарайском районе Крыма, на автодороге Бахчисарай-Орловка, произошла еще одна авария с участием автомобиля Renault. Автомобиль Renault Megane выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу автобус «ПАЗ». Водитель легковушки (севастополец, 1965 года рождения) погиб.