Дорожная разметка в Киеве будет проверятся ежедневно

Дорожную разметку на автодорогах столицы ежедневно будут обследовать работники путево-эксплуатационных предприятий КК «Киевавтодор».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Согласно распоряжению, результаты проверки будут заноситься в журналы патрулирования улиц, а при выявлении недостатков существующей разметки информация будет сообщаться в диспетчерскую службу для устранения нарушений.

Как сказал первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, с целью гарантирования безопасности дорожного движения предусмотрено обязательное нанесение дорожной разметки. Учитывая согласие Департамента Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Украины, на основных магистралях города по современным технологиям будут наносить раздельные полосы на проезжей части шириной 15 см, применяя высококачественные стойкие материалы.

Также в соответствии с распоряжением КГГА, КК «Киевавтодор» совместно с УГАИ ГУ МВД Украины в Киеве должны подготовить перечень наиболее аварийно-опасных пешеходных переходов для нанесения на них в 2009 году соответствующей дорожной разметки с использованием разноцветного пластика.