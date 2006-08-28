Кто виноват? – Конечно, хохлы!

Не прошел еще траур по погибшим в аварии российского самолета, летевшего из Краснодарского края в Санкт-Петербург через украинское воздушное пространство, как в России развернулась кампания по обвинению в этой трагедии Украины.

В Интернете, а вслед за ним в почтенных российских изданиях и в телепространстве навязывается мысль, что в падении самолета виноваты не устаревшая техника, которую в цивилизованный мир и на порог не пускают, не человеческих фактор и даже не гроза, а донецкие диспетчеры.

Черные ящики еще не расшифрованы, а российскую общественность уже готовят: во всем виноваты хохлы. Это они, окаянные, приказали пилотам едва ли не направлять самолет на грозовой фронт, то есть запретили отклоняться от курса более чем на 20 километров.

Меня там не было, потому ничего утверждать не могу. Но очевидно, что некоторые силы в России даже собственную трагедию готовы направить на очернение Украины.

А почему бы и нет, коль уж подвернулась такая возможность? На черный пиар порой приходится миллионы расходовать, а здесь – считай, на шару выпало...

Оксана Охримчук, г. Киев