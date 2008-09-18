В Крыму создадут ландшафтный парк "Лисья бухта – Эчки-Даг"

В Крыму будет создан региональный ландшафтный парк «Лисья бухта – Эчки-Даг».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Верховной Рады Крыма. «За» проголосовали 84 из 92-х депутатов, присутствующих в зале заседаний (всего в ВР АРК 100 депутатов).

В пояснительной записке отмечается, что парк создается для «обеспечения оптимальных условий рационального использования природно-заповедного фонда» крымской автономии, а принятие постановления ВР АРК о его создании не требует дополнительных затрат из бюджета.

Как говорится в приложении к постановлению ВР Крыма, общая площадь парка составляет 1561 гектар, он расположен в районе феодосийского поселка Щебетовка и судакского села Солнечная Долина. Там произрастает 913 видов наземной флоры высших сосудистых растений, что составляет около 34% флоры Крыма.

«Для флоры исследованного района отмечается высокий показатель эндемизма. Более 150 видов флоры нуждаются в особой охране, так как являются редкими для Крыма. 52 вида растений занесены в красные книги. 42 вида беспозвоночных занесены в Красную книгу Украины», - говорится в приложении.