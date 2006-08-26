В Донецке опознано тело ребенка, найденное вчера под обломками самолета

В Донецке опознано тело годовалого ребенка, найденное вчера спасателями под обломками российского самолета Ту-154, упавшего 22 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, фрагменты тела молодой женщины, которую тогда же нашли под обломками самолета, пока не опознаны.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13.00 субботы считаются официально опознанными 82 погибших, на которых уже оформлены все документы. Еще около 40 погибших пока не опознаны, из них за 15 пока вообще не обратились родственники.

Кроме того, есть погибшие, опознанные частично, и родственники еще не приняли окончательного решения. Считающиеся официально неопознанными тела будут оставаться в Донецке, пока их полностью не опознают или не идентифицирует экспертиза.