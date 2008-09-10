В Луцке переименовали 11 улиц. Решение об этом сегодня на сессии поддержали большинство депутатов Луцкого городского совета, информирует пресс-служба мэрии.

Согласно решению, с 1 октября будут переименованы такие улицы: ул. Боженко (верхняя ветвь) на ул. Окружную; ул. Клима Савура на ул. Нила Хасевича; ул. Клима Савура на ул. Тараса Бульбы-Боровца; ул. Молодогвардейцев на ул. Млиновскую; ул. Клары Цеткин на ул. Уласа Самчука; ул. Чапаева на ул. Варваровка; ул. Зои Космодемьянской на ул. Задворецкую; ул. Парижской Коммуны на ул. Красной калины; ул. Урицкого на ул. Юрия Тютюнника; ул. Белинского на ул. Наталии Ужвий; ул. Запорожская (часть улицы) на ул. Казацкую.

К 1 октября 2008 года соответствующим службам поручено обеспечить изготовление и установление соответствующих информационных стендов и табличек. А также провести ремонтные работы и благоустройство переименованных улиц и принять меры для изменения почтовых адресов зданий и земельных участков переименованных улиц.