На месте падения Ту-154 будет установлен памятный знак

В Донецкой области на месте падения российского самолета будет установлен памятный знак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил благочинный Константиновского округа Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Владимир ИЛЬЧУК после завершения траурной панихиды по погибшим.

По его словам, после того как с места авиакатастрофы уберут обломки самолета, там будет установлен памятный знак.

По словам В.ИЛЬЧУКА, «это место уже святое, поскольку здесь погибли невинные люди». При этом он добавил, что родственники погибших во время панихиды держались мужественно. Они выразили пожелание, чтобы памятный знак был сделан в виде креста. Это будет место, куда они будут приезжать для того, чтобы отдать дань памяти своим близким, погибшим в авиакатастрофе, сказал представитель церкви. Он также добавил, что донецкие власти уже приняли решение о сооружении памятного знака и объявили среди архитекторов и скульпторов конкурс на его сооружение.

Кроме того, по словам В.ИЛЬЧУКА, в непосредственной близости от расположения обломков самолета выложен цветами на земле крест, возле которого также лежат фотографии погибших и детские игрушки.

Сейчас примерно в 200 метрах от падения самолета установлен деревянный крест, на котором прикреплена табличка «Донбасс скорбит». Возле этого креста, кроме большого количества цветов, есть также фотографии погибших и много игрушек, поскольку, как известно, в авиакатастрофе погибло 45 детей.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154 "Пулковских авиалиний", следовавший по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, 22 августа потерпел катастрофу в 45 км. на север от Донецка в труднодоступном районе. За несколько минут до катастрофы самолет четыре раза подал сигнал SOS. В результате катастрофы погибло 170 человек, в частности 45 детей.