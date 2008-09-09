Криль заявляет, что Жвания предлагал ему работать на Тимошенко

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), лидер политической партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ заявляет, что коллега по фракции Давид ЖВАНИЯ предлагал ему работать в команде лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера во время пресс-конференции в Тернополе.

“В декабре прошлого года ЖВАНИЯ мне говорил: “Игорь, бросайте ЮЩЕНКО, идем к ТИМОШЕНКО”. Но я не хочу бросать ЮЩЕНКО. Я никогда не буду работать на ТИМОШЕНКО, потому что она в моем понимании исповедует антиукраинскую политику, связавшись через МЕДВЕДЧУКА с Россией”, – сказал И.КРИЛЬ.

“Антиконституционные законопроекты внесли в парламент ПОРТНОВ, ЛАВРИНОВИЧ – близкие люди к Виктору МЕДВЕДЧУКУ... Мы догадываемся, кому в угоду они это делают... Посмотрите на шаги этих политиков – и вы все поймете”, – отметил лидер ЕЦ.

По его мнению, сейчас в Украине повторяется ситуация, которая уже имела место в украинской политике. “Когда-то МЕДВЕДЧУК уже снимал ЮЩЕНКО-премьера и заявлял, что тот никогда не станет Президентом. Тогда у него знаменем был ЯНУКОВИЧ, теперь – ТИМОШЕНКО. Более утонченное знамя, но более циничное”, – считает И.КРИЛЬ.

При этом он назвал нынешнее противостояние в Верховной Раде апогеем борьбы двух политических векторов – проукраинского и антиукраинского.