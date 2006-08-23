В Донецк прибыли родственники жертв авиакатастрофы

В 19.50 в аэропорту Донецка приземлился самолет с родственниками жертв авиакатастрофы российского лайнера Ту-154.

Как передает корреспондент УНИАН, родственников встречают представители областной рабочей группы, а также психологи.

Кроме того, в аэропорту находятся представители МЧС России.

Далее родственники проследуют в гостиницы Донецка для размещения.

После 21.00 планируется встреча родственников погибших с министром транспорта России Игорем ЛЕВИТИНЫМ.