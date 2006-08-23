В Донецк прибыли родственники жертв авиакатастрофы
20:07, 23 августа 2006Разное
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В 19.50 в аэропорту приземлился самолет
В 19.50 в аэропорту Донецка приземлился самолет с родственниками жертв авиакатастрофы российского лайнера Ту-154.
Как передает корреспондент УНИАН, родственников встречают представители областной рабочей группы, а также психологи.
Кроме того, в аэропорту находятся представители МЧС России.
Далее родственники проследуют в гостиницы Донецка для размещения.
После 21.00 планируется встреча родственников погибших с министром транспорта России Игорем ЛЕВИТИНЫМ.
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