В Донецк прибыли родственники жертв авиакатастрофы

20:07, 23 августа 2006
Разное
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В 19.50 в аэропорту приземлился самолет

В 19.50 в аэропорту Донецка приземлился самолет с родственниками жертв авиакатастрофы российского лайнера Ту-154.

Как передает корреспондент УНИАН, родственников встречают представители областной рабочей группы, а также психологи.

Кроме того, в аэропорту находятся представители МЧС России.

Далее родственники проследуют в гостиницы Донецка для размещения.

После 21.00 планируется встреча родственников погибших с министром транспорта России Игорем ЛЕВИТИНЫМ.

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