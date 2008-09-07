Автокатастрофа с туристами в Хорватии: 13 человек погибли

16:50, 07 сентября 2008
Разное
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МИД выясняет, есть ли украинцы

Автокатастрофа с туристами в Хорватии. Погибло 13 людей. Еще около тридцати ранены. 

Инцидент произошел около шести утра по местному времени, передает 5 канал. На трассе Загреб-Сплит разбился автобус, в котором находилось полсотни туристов. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус врезался в бетонные опоры. Автобус имеет словацкую регистрацию. Однако данных о гражданстве туристов – пока нет. Министерство иностранных дел Украины выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы.

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