Автокатастрофа с туристами в Хорватии: 13 человек погибли

Автокатастрофа с туристами в Хорватии. Погибло 13 людей. Еще около тридцати ранены.

Инцидент произошел около шести утра по местному времени, передает 5 канал. На трассе Загреб-Сплит разбился автобус, в котором находилось полсотни туристов. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус врезался в бетонные опоры. Автобус имеет словацкую регистрацию. Однако данных о гражданстве туристов – пока нет. Министерство иностранных дел Украины выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы.