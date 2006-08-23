Найдены тела 80 погибших в катастрофе Ту-154

Найдены тела около 80 погибших в катастрофе российского самолета Ту-154 в Донецкой области.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель МЧС России.

Как сообщалось, во вторник самолет Ту-154 "Пулковских авиалиний", следовавший рейсом №612 «Анапа - Санкт-Петербург», подал сигнал SOS и пропал с радаров в 15.37 мск. Он потерпел катастрофу в 45-ти километрах от Донецка. На борту самолета находились 160 пассажиров, среди которых 45 детей младше 12 лет, и десять членов экипажа. Все они погибли.