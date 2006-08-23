«Черные ящики» Ту-154 будут расшифровываться в Москве

Параметрический и речевой самописцы разбившегося под Донецком российского самолета Ту-154 будут отправлены на расшифровку в Москву.

Как сообщает “Газета.Ru” со ссылкой на телекомпанию НТВ, расшифровку проведут специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Как сообщалось, сегодня около 11.00 на месте падения Ту-154 начались поисковые работы, в результате которых были найдены оба «черных ящика».

Лайнер разбился в труднодоступной местности рядом с селением Сухая Балка под Донецком. На его борту находились 160 пассажиров и десять членов экипажа. Все они погибли.

По предварительным данным, причинами катастрофы могли стать либо пожар на борту, либо плохие погодные условия. По другой версии, самолет мог превысить высоту полета, установленную техническим регламентом, в результате чего произошло "сваливание".