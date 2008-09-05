Нет украинского дыма без российского огня?

Конечно, ничего удивительного нет в том, что в Москве напряженно отслеживают все перипетии наростающего в Украине политического кризиса. И, естественно, там пытаются просчитать наиболее вероятные сценарии дальнейшего развития событий.

Свой взгляд на происходящие в Киеве события и на возможный исход политического конфликта обнародовал заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. Он, в частности, заявил, что оранжевая коалиция в Верховной Раде, наверное, все-таки развалилась окончательно - чтобы сейчас не говорили.

Господин Жарихин считает, что в условиях, когда Президент официально заводит дело о государственной измене в отношении своего премьера, упорно муссируются слухи, что Юлия Тимошенко получила чуть ли не $1 млрд. от России, по-другому и быть не может.

Российский политический эксперт полагает, что сейчас, по сути, в Верховной Раде сложилось конституционное большинство. Например, за создание парламентской комиссии по расследованию вопроса о том, куда делись деньги от продажи украинского оружия Грузии, было проголосовано в Верховной Раде 346 голосами.

В завершение Владимир Жарихин дает свой прогноз на будущее. Вероятно, что кризис на Украине будет иметь свое продолжение, считает аналитик. Скорее всего, мы станем свидетелями одновременного роспуска парламента и объявления импичмента Виктору Ющенко.

Ну что же? Таким видится развитие политического кризиса в Украине авторитетному российскому политологу, и он имеет право высказать свои предположения. Однако несколько странным видится другое обстоятельство.

Примерно в то же время, когда в российских СМИ появились публикации с упомянутой точкой зрения заместителя директора института стран СНГ Владимира Жарихина, очень похожее мнение в Украине изложил лидер фракции БЮТ Иван Кириленко, отметив, правда, что это его личная точка зрения, а не позиция фракции БЮТ.

В случае проведения досрочных парламентских выборов одновременно с ними, в декабре, должны быть проведены и досрочные президентские выборы – заявил Кириленко. Хотя и отметил потом, что сегодня «еще не поздно» вернуться «на исходные позиции» и возобновить деятельность демократической коалиции.

Не правда ли, весьма странными представляются синхронность и полное совпадение взглядов двух упомянутых политиков? Хотя один из них живет в Москве, а другой в Киеве? Теперь не исключено, что некоторые украинские политики заподозрят лидеров БЮТ в способности к телепатическим сеансам между столицами двух соседних государств…

Михаил Маркелов