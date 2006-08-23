Обнаружен ”черный ящик” Ту-154, разбившегося под Донецком

На месте катастрофы Ту-154 "Пулковских авиалиний" в Донецкой области обнаружен параметрический бортовой самописец.

Об этом, как сообщил в прямом эфире Первый канал, заявил министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН. Сейчас выясняется состояние самописца и ведется поиск второго "черного ящика" - речевого.

Несколько часов назад на месте падения лайнера, летевшего по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, начались поисковые работы. До этого на площадке, где находятся обломки Ту-154, никаких следственных мероприятий не проводилась. Место катастрофы, по словам специалистов, находилось в "замороженном состоянии".

После того, как состоялось первое заседание совместной российско-украинской правительственной комиссии по расследованию обстоятельств падения самолета, к работе на месте катастрофы приступила группа экспертов.