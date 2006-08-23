Иногда молнии бьют не в землю, а в небо

Сообщения о грозовом фронте, в который якобы попал российский самолет, сначала восприняла скептически. Как это, думаю, молния могла ударить в самолет, если Ту-154 обычно летит выше облаков, а молнии, как известно, бьют в землю, а не в небо? Но, поискав в Интернете материалы не эту тему, нашла интересную цитату, которая подтверждает такую вероятность (только вероятность – не более, доверия к заявлениям российского МЧС у меня лично – не много). Вот эта цитата.

"В начале мая 1974 года два самолета-истребителя типа "МиГ-21" совершали тренировочный полет в сложных метеоусловиях над побережьем Чёрного моря. Самолёты уже возвращались на аэродром, когда в месте посадки погода резко ухудшилась, прошел грозовой фронт. Синоптики предупредили, что высота грозовых облаков достигает 12 километров. Обойти фронт не представлялось возможным, и поскольку "потолок" у "МиГ-21" был существенно выше, летчики взяли на себя ручки набора высоты. Указатель высотомера прошёл 12 километров, 13 и лишь на 14-ти истребители оказались над облаками.

Ведущий потом признался, что у него возникло чисто шоферское желание "нажать на тормоза": справа и слева от трассы полёта в чёрное вечернее небо упирались две светящиеся оранжевые колонны, вершины которых терялись где-то в глубинах космоса!

Было ясно, что обойти колонны истребители не успеют - им надо было сделать слишком крутой вираж. Оставалась единственная возможность - проскочить между колоннами! Поскольку все произошло слишком быстро пилоты не успели ничего сообщить на землю. Проскочили благополучно. Сели нормально, а на земле, по известной пилотской осторожности начальству о случившемся докладывать не стали.

Примерно в это же время с аналогичным явлением пришлось столкнуться одному американскому пилоту, налетавшему свыше 10 000 часов. Его полёт проходил на высоте 12 – 15 километров, гроза была очень сильной, а вершины отдельных облаков достигали высоты 15-18 километров. В некоторые моменты вспыхивали одновременно до десятка молний. По наблюдениям пилота, из сотни молний одна-две били вверх из облака на высоту около 40 километров. Эти молнии напоминали толстые красные световые столбы, причем без ответвлений.

Первые сообщения метеорологов о молниях, бьющих из облаков не в землю, а в космос, появились еще в 20-х годах, но были признаны ошибкой наблюдений. Впервые инструментальное подтверждение существования таких молний получили исследователи Руми и Атлас в 1957–1958 годах во время Международного геофизического года. Они зарегистрировали радиолокационные отражения от молний, идущих из облаков на высоты более 20 километров. Но и эти эксперименты не убедили скептиков.

Положение резко изменилось лишь в 70-е годы после запуска спутников, снабжённых специальной оптической аппаратурой для регистрации интенсивных световых вспышек, в частности американских типа "Вэла" и "Инсат" и советских серии "Космос"…

…С помощью ракетных измерений было установлено, что кроме ионосферных слоёв (на высотах 80–200 километров) существует электропроводящий слой и на высоте 30–40 километров, названный электросферой. Как оказалось, молниевые разряды, направленные в космос, а точнее, в электросферу, не ошибка наблюдателей. Стали ясны и условия их возникновения: для появления подобных разрядов грозовое облако должно подняться выше тропосферы, то есть его вершина должна достигать высот более 12–15 километров, что характерно в основном для гроз над тропиками. С энергетической точки зрения облаку становится более выгодно разряжаться вверх, а не вниз.

Разряд на землю носит искровой характер, можно сказать, что обычная молния – это гигантская искра. Разряд в электросферу происходит в иных условиях. Воздух на таких высотах существенно разрежен, и искровой разряд переходит в другую форму тлеющего разряда. Теперь это уже не короткоживущая молния, а достаточно длительно существующий разрядный столб. Так возникают эти таинственные световые колонны над грозовыми облаками. А в лётные наставления теперь надо внести уточнение о том, что над вершинами очень высоких грозовых облаков полёт может быть не менее опасен, чем под ними - мощность сверхмолнии иногда достигает миллиона и более киловатт.

Валентин Псаломщиков, кандидат физико-математических наук».

Илона Вышинская, г. Киев