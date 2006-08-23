Президент Украины объявил 23 августа днем траура

Сегодня в Украине день траура по погибшим в авиакатастрофе российского самолета Ту-154.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «Об объявлении в Украине дня траура» в связи с катастрофой пассажирского самолета Ту-154 авиакомпании «Пулковские авиалинии» (Российская Федерация), которая произошла 22 августа 2006 года вблизи поселка Новгородское Донецкой области и привела к значительным человеческим жертвам.

Сегодня на всей территории Украины будет приспущен Государственный Флаг Украины на домах и зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также в этот день Указом отменены развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154 "Пулковских авиалиний", следовавший по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, 22 августа потерпел катастрофу около 14:33 за 45 км. к северу от Донецка в труднодоступном районе. За несколько минут до катастрофы самолет четыре раза подал сигнал SOS.

Всего рейсом Анапа-Петербург летели 159 пассажиров и 10 и членов экипажа. Все они погибли.