В небе над Украиной исчез российский пассажирский самолет
15:54, 22 августа 2006Разное
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Ту-154 выполнял рейс Анапа-Санкт-Петербург
Сегодня в 14.37 в небе над Донецкой областью с экранов радаров исчез российский пассажирский самолет Ту-154, выполнявший рейс «Анапа - Пулково (Санкт-Петербург)».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, поиск самолета ведут четыре вертолета МЧС Украины Ми-2 и Ми-8.
Количество пассажиров, которые находились на борту самолета, и количество членов экипажа в МЧС Украины пока не уточняют.
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