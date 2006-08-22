В небе над Украиной исчез российский пассажирский самолет

Сегодня в 14.37 в небе над Донецкой областью с экранов радаров исчез российский пассажирский самолет Ту-154, выполнявший рейс «Анапа - Пулково (Санкт-Петербург)».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, поиск самолета ведут четыре вертолета МЧС Украины Ми-2 и Ми-8.

Количество пассажиров, которые находились на борту самолета, и количество членов экипажа в МЧС Украины пока не уточняют.