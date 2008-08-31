Ураган "Густав" пересек Кубу (фото)

По данным специалистов, скорость "Густава" за день уменьшилась с 65 до 57 метров в секунду. Уточняется, что ураган уже пересек Кубу и движется над Мексиканским заливом.

26 августа Ураган "Густав" обрушился на остров Гаити, в результате чего там погибло более 50 человек. Стихия затронула также Доминиканскую республику, Каймановы острова и Ямайку.

Представители Национального центра прогнозирования ураганов США объявили об ослаблении урагана. Ранее достигавший четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, теперь находится на уровне третьей категории.

Ожидается, что 1-2 сентября "Густав" достигнет побережья США. В связи с этим 31 августа объявлена обязательная эвакуация жителей Нового Орлеана.

Фото AP и Reuters