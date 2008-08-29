«Папа» российского правительства не силен в математике

Ай-я-яй! Какой прокол случился у российского премьер-министра Владимира Владимировича Путина – бывшего президента, которого многие граждане этой страны между собой ласково называют ВВП! И надо же такому случиться, что напортачил ВВП именно с прогнозом ВВП. Причем, сей прискорбный факт настолько очевиден любому экономисту, что прямо неловко за господина Путина - ведь услышала его «ляп» не только вся Россия, но и, конечно, за рубежом тоже…

Однако, обо всем по порядку. Дабы не переврать, сообщим дословно, как передали высказывания Владимира Путина, произнесенные им в понедельник, ведущие российские издания. «Россия сможет удвоить свою экономику по сравнению с 2003-м годом к концу 2009 года или к началу 2010 года. С таким прогнозом выступил премьер-министр России…» «На встрече с председателем Госдумы Борисом Грызловым в понедельник В.Путин напомнил, что в 2003 году он говорил о необходимости обеспечить рост ВВП в два раза. "Тогда очень многие полагали, что эта цель недостижима", - сказал Путин». «К концу 2009 года, в крайнем случае, в первом квартале, первой половине 2010 года, эта задача будет выполнена. Здесь уже нет никаких сомнений», - заявил Путин».

Итак, смысл экономического прогноза российского главы правительства предельно ясен. Он обещает, что реальный валовой продукт России превысит по итогам 2009 года (или в первом квартале 2010 года) в два раза соответствующий показатель за 2003 год.

Теперь немножко предыстории. Интриги добавляет еще то обстоятельство, что громкое пророчество об удвоении российского ВВП Владимир Путин сделал уже давно – в 2003 году, во время еще своей первой президентской каденции. И оно стало одним из самых известных экономических тезисов бывшего президента РФ.

Однако первоначально Путин заявил об увеличении ВВП в два раза за 10 лет. После чего экономические эксперты и просто образованные люди просчитали и выяснили, что за удвоением ВВП в течение 10 лет стоит весьма «скромный» показатель ежегодного прироста – всего 7,2%. В то время как ВВП России в том же 2003 году выросло даже больше – на 7,3%, а, например, в Китае темпы ежегодного прироста экономики уже два десятка лет не опускаются ниже отметки 10-12%.

Когда Путину стало понятно, что секрет Полишинеля разгадан и нужного эффекта не получилось, он несколько изменил формулировку своего предсказания. В 2004 году тогдашний российский президент объявил, что удвоение ВВП будет достигнуто не через 10 лет, а уже к 2010 году (сократил срок на 3 года).

Но на это многие влиятельные российские чиновники заметили, что удвоение ВВП за столь короткий период времени невозможно. Данное мнение высказывал, в частности, бывший министр экономического развития и торговли Герман Греф, а в 2006 году о невозможности достичь такой цели заявляла и Счетная палата России.

Тем не менее, как видим, Владимиру Путину почему-то неймется, и он снова принялся за старое. Однако если раньше он был президентом, который как бы поручал своему правительству добиться выполнения поставленной им экономической задачи, то теперь он уже и сам премьер-министр. И, по идее, как любят говорить в определенных кругах российского общества, должен теперь сам «отвечать за базар»…

И в этом-то и состоит главная «проблема». Дело в том, что совершенно не трудно доказать, что данный экономический прогноз Путина – об удвоении ВВП в 2009 году по отношению к значению в 2003 году – взят из потолка. Он – нереальный, независимо от того, скольких пядей во лбу окажутся в ближайшие полтора года глава российского правительства и его министры.

Смотрим данные Росстата (Федеральной службы государственной статистики РФ) о показателях роста российской экономики за период после 2003 года! Рост реального ВВП в 2004 году – 107,2%, в 2005-ом – 106,4%, в 2006-ом – 107,4%, в 2007-ом – 108,1%. Суммарно за 4 указанные года рост ВВП составил 132,4%.

За 7 месяцев 2008 года прирост реального валового внутреннего продукта в РФ достиг 7,9%. Сейчас уже нет почти сомнений, что до конца года этот показатель лишь уменьшится – ведь с июля наблюдается резкое снижение мировых цен на нефть, от экспорта которой и зависит главным образом динамика показателя ВВП России. Но, пусть будет для расчета 7,9% (благополучный вариант) - как показатель прироста российской экономики в нынешнем году.

При таком раскладе получится, что российская экономика по итогам 2008 года вырастет по отношению к показателю в 2003 году на 42,9%. Следовательно, для того, чтобы выйти на удвоение ВВП в 2009 году, нужно добиться роста реального ВВП в следующем году в размере аж 140,0%. Но это же фантастика – ни 40%, ни 30%, ни 20%, ни даже 15% в год не обеспечивала прироста ВВП за год ни одна из крупных стран! Про лидера по темпам экономического роста – Китай – выше уже было сказано. В странах же ЕС, к примеру, ежегодный прирост ВВП редко в какие годы превышает 2-3%, а в США – 4-5%.

В общем, дал маху российский премьер Владимир Путин. И очень сильно. Кто теперь поверит в другие его радужные прогнозы, озвученные в минувшую пятницу на заседании российского правительства при рассмотрении Концепции социально-экономического развития страны до 2020 года? Разве не фантастически звучат тезисы из этой Концепции, объявленные Путиным, что к 2020 году доходы россиян вырастут до 30 тыс. долл. в год, производительность труда увеличится в 3–4 раза, а средняя продолжительность жизни составит 75 лет? Даже не хочется комментировать…

Впрочем, ничего особо удивительного в подобных прогнозах от Владимира Путина нет, если взглянуть на его биографию и учесть, какое образование он получил в свое время, и какой трудовой путь прошел в молодые годы. Напомним, что Путин учился в Ленинградском Государственном Университете на международном отделении юридического факультета (1970-1975 годы), но потом продолжил обучение в Московской высшей школе КГБ и работал после ее окончания в упомянутой одиозной структуре до 1990 года. Ничего общего эта его учеба и «работа» в молодые годы с экономикой не имели.

Правда, в 1996 году Владимир Владимирович становится кандидатом экономических наук. Но это обстоятельство мало кого введет в заблуждение – ведь к тому времени Путин уже несколько лет пребывал на видных постах в мэрии Санкт-Петербурга. А о том, каковы на самом деле его экономические знания, можно судить по этому же его прогнозу об удвоении ВВП в 2009 году…

В связи со всем вышесказанным, у украинцев вроде бы есть повод несколько «утешиться». Оказывается, не только в Украине на посту главы правительства может пребывать «проФФессор» - в России, как видим, такие же проблемы. Ну а простым россиянам остается лишь посочувствовать в связи с тем, что их правители столь усиленно вешают им лапшу на уши …

Юрий Глухов