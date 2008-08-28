Украина окончательно потеряла право провести финал "Мисс мира - 2008"

Украина окончательно потеряла возможность проведения финала конкурса "Мисс мира", сообщает Сегодня . На официальном сайте конкурса появилась информация, что в середине декабря он пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР). Напомним, что сначала речь шла о перенесении сроков конкурса с 4 октября на ноябрь, а потом и вовсе заговорили, что Киев – не та платформа, где можно проводить мероприятия, куда бы могли съехаться представители 150 стран со всего мира.

Почетный президент Национального комитета "Мисс Украина" Сергей Матяш прокомментировал это так: "О проведении конкурса в ЮАР мы тоже узнали c сайта, пока нам подтверждений никто не присылал. А о причинах мы смеем догадываться, прочтя "Дейли телеграф", где британцы пишут: "Россия готова обрушить свою военную мощь на Украину как союзницу США в войне против Грузии". Людей испугала эта война, понимаете?"