В погибшем Боинге могла быть юношеская сборная по баскетболу

На борту разбившегося под Бишкеком "Боинга" находился 51 иностранец, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Киргизии Игоря Чудинова.

По предварительным данным, в числе иностранцев на борту самолета были граждане Ирана, Канады, Китая и Турции.

По словам Чудинова, выжил командир экипажа, но пока он не может рассказать о произошедшем. Также киргизский премьер уточнил, что на борту самолета было 83 пассажира и семь членов экипажа. "Мы сейчас сверяем списки, кто выжил, сейчас известно о более 20 выживших", - сказал премьер.

По информации агентства, в самолете могла находиться юношеская сборная Киргизии по баскетболу.