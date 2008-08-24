В погибшем Боинге могла быть юношеская сборная по баскетболу
22:01, 24 августа 2008Разное
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В списке значится 51 иностранец
На борту разбившегося под Бишкеком "Боинга" находился 51 иностранец, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Киргизии Игоря Чудинова.
По предварительным данным, в числе иностранцев на борту самолета были граждане Ирана, Канады, Китая и Турции.
По словам Чудинова, выжил командир экипажа, но пока он не может рассказать о произошедшем. Также киргизский премьер уточнил, что на борту самолета было 83 пассажира и семь членов экипажа. "Мы сейчас сверяем списки, кто выжил, сейчас известно о более 20 выживших", - сказал премьер.
По информации агентства, в самолете могла находиться юношеская сборная Киргизии по баскетболу.
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