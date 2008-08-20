Пассажирам в национальной одежде - бесплатный проезд

В городском транспорте Ивано-Франковска 24 августа для пассажиров в национальной одежде проезд будет бесплатным.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском городском совете, это предусмотрено распоряжением мэра города Виктора АНУШКЕВИЧУСА, в котором утверждены праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины.

Согласно документу, в народном доме «Просвита» предусматривается проведение конкурса «Украинская семья в национальных костюмах».

На Вечевой площади пройдет вече по случаю праздника и торжественное поднятие Государственного флага Украины, а также праздничный концерт «Тебе, Украина, и песня и слава».

Ветеранам ОУН-УПА и людям, которые подверглись преследованиям, окажут материальную помощь.

Кроме того, на День Независимости состоятся церемонии возложения цветов и венков к памятникам выдающимся деятелям Украинского государства, борцам за свободу и независимость Украины.