В Крыму будут вручать антипремию за вред курортам

В Крыму будут вручать негосударственную некоммерческую премию за вклад в сохранение и развитие курортов и антипремию - за вред крымским курортам.

Как сообщили УНИАН в организационном комитете, антипремией «Вред курорту» будут отмечаться те, кто, по мнению общественности, нанес наибольший вред крымским курортам в 1991-2008 годах.

Соискателями премии «Общественное признание за вклад в сохранение и развитие курортов Крыма» могут стать руководители, коллективы и работники предприятий и организаций всех форм собственности и представители общественных организаций и некоммерческих объединений, связанных с курортно-туристической сферой автономии. Основными критериями отбора является социально-экономическая и культурная значимость вклада номинанта в сохранение и развитие курортов Крыма, а также результативность деятельности, направленной на процветание и сохранение целостности курортов автономии.

Премия «Общественное признание за вклад в сохранение и развитие курортов Крыма» учреждена общественным советом, в состав которого вошли ученые-курортологи и представители общественных организаций и средств массовой информации.

Голосование стартовало сегодня (сайт - www.priznaniе.crimea.ws). Награждение лауреатов пройдет 19 сентября в Ялте.

Победителям премии «Общественное признание за вклад в сохранение и развитие курортов Крыма» будут вручать статуэтку «Стояна». «Стояна» - славянское имя от старинного русского слова «стоятельница» - та, кто стоит насмерть, заступница. «Стояние» - это высшая степень нравственности и духовности, своего рода присяга на верность идеалу», - поясняет оргкомитет. Что будут вручать главным «вредителям» крымских курортов – пока не сообщается.