21 июня (вторник) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция «Как облегчить работу медиков в АТО?» по поводу подписания меморандума о сотрудничестве между общественным движением «Справедливость». Наливайченко и Добровольческим Мобильным Госпиталем им. М. Пирогова. В рамках будущего сотрудничества активисты отправят на Восток новый мобильный лечебно-диагностический модуль.

Участники пресс-конференции:

1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО, лидер движения «Справедливость»

2. ГЕННАДИЙ ДРУЗЕНКО, соучредитель и руководитель Первого Добровольческого Мобильного Госпиталя им. М. Пирогова

3. ТАРАС КОНСТАНЧУК, руководитель программы «Армия Достоинства»

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

После пресс-конференции будет возможность взять эксклюзивные комментарии у участников.

Упоминание в новостях про это мероприятие об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)