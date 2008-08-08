Дозрел ли коммунист Грач до уголовной ответственности?

Вчера СМИ распространили заявление народного депутата Грача, согласно которому «народ Крыма дозрел до того, чтоб покинуть состав Украины». По мнению господина Грача «крымчане никогда не согласятся остаться в составе Украины, если она будет втянута в НАТО».

Мне уже приходилось писать, что подобные заявления, например, украинской гражданки Наталии Витренко имеют все признаки преступления, связанного с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 Уголовного кодекса Украины) и поэтому никак не могут оставаться без немедленной реакции со стороны Службы безопасности Украины.

К сожалению сегодняшнее руководство СБУ, заботясь о разоблачении преступлений коммунистических негодяев в двадцятые-восьмидесятые годы двадцатого века, ничего не делает (по крайней мере на официальном уровне) для недопущения преступлений со стороны сегодняшних последователей тех идей, действия которых могут привести к чрезвычайно трагическим последствиям. Сегодняшние деятели, наподобие, господина Грача или госпожа Витренко, не могут не понимать, что размахивание угрозами территориальной целостности Украины, тем более попытки их реализации, неминуемо приведут к гибели сотен и даже тысяч людей, а еще сотни тысяч пострадают во время этой трагедии. Но те, кто начинают разыгрывать подобные карты, убеждены, что непосредственно их эта трагедия не затронет. Не они будут сидеть в окопах, и не на них самих и не на их детей будут падать снаряды и бомбы. Более того они готовы подталкивать к подобному сценарию, потому что «кому война, а кому мать родная». И проблема здесь не только в сегодняшних наследниках коммунистических выродков. Что для тех, что для этих, угроза гибели тысяч, сотен тысяч или даже миллионов людей, никогда не были аргументом для прекращения шагов, которые могут привести к этому. Проблема в украинском обществе и государственных институтах, которые обязаны создать атмосферу общего невосприятия и общественного осуждения заявлений и шагов, ставящих под сомнение территориальную целостность Украины. Более того, прямая конституционная обязанность соответствующих правоохранительных органов - провести мероприятия, направленные на незамедлительное привлечение к уголовной ответственности всех лиц, своими заявлениями и действиями покушающихся на неприкосновенность государственных границ Украины. Отсутствие подобной жесткой реакции со стороны общества и спецслужб лишь порождает ощущение безнаказанности и безответственности со стороны лиц, которые финансируются и поддерживаются со стороны нашего северного соседа.

Борис Кушнирук