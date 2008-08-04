Тимошенко на Львовщине (фоторепортаж)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 2 августа находилась во Львовской и Закарпатской областях.

«Я могу дать очень высокую оценку (ликвидации последствий стихии. – Ред.) области и хотелось бы, чтобы так, как во Львовской области, было бы и во всех других областях. Чтобы люди были защищены и чувствовали, что власть есть и она работает, как следует», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Премьер-министр также довольна ходом работ по ликвидации последствий стихии в Закарпатье. Об этом она заявила журналистам на брифинге в аэропорту Ужгорода после ознакомления с ситуацией в области. Практически во всех пострадавших районах восстановлено энерго- и газоснабжение, а также всем потерпевшим на счета переведены первичные авансовые компенсации.

Фото Александра Барана / УНИАН