Тимошенко на Львовщине (фоторепортаж)

00:03, 04 августа 2008
Разное
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Премьер довольна ходом работ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 2 августа находилась  во Львовской и Закарпатской областях.

«Я могу дать очень высокую оценку (ликвидации последствий стихии. – Ред.) области и хотелось бы, чтобы так, как во Львовской области, было бы и во всех других областях. Чтобы люди были защищены и чувствовали, что власть есть и она работает, как следует», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Премьер-министр также довольна ходом работ по ликвидации последствий стихии в Закарпатье. Об этом она заявила журналистам на брифинге в аэропорту Ужгорода после ознакомления с ситуацией в области. Практически во всех пострадавших районах восстановлено энерго- и газоснабжение, а также всем потерпевшим на счета переведены первичные авансовые компенсации.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в с. Монастырец (Городоцкий р-н, Львовская обл.)

Премьер-министр Юлия Тимошенко и губернатор Львовской обл. Николай Кмить в с. Горное (Николаевский р-н, Львовская обл.)

Вертолет премьер-министра летит над затопленной территорией ЛЬвовской области

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в с. Горное (Николаевский р-н, Львовская обл.)

Фото Александра Барана / УНИАН

 

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