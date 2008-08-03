Ди Каприо так похож на молодого Ленина (фото)

Голливудский актер Леонардо Ди КАПРИО может сыграть роль Ленина в российском фильме. Об этом сообщил сценарист фильма Александр БОРОДЯНСКИЙ.

Как передает "Взгляд", продюсеры кинопроекта "Мозг Ленина" планируют вступить в переговоры с агентами Ди КАПРИО, чтобы предложить американскому актеру роль вождя российского пролетариата.

По словам сценариста, в пользу актера говорит не только его талант, но и поразительное сходство с молодым Лениным. "Я бы даже сказал, что Лео может играть вождя революции без грима", - считает А.БОРОДЯНСКИЙ.

Директор Московского международного кинофестиваля Наталья СЕМИНА поддержала выбор продюсеров фильма: "Общеизвестно, что Ди КАПРИО имеет славянские корни. Его предки по материнской линии эмигрировали из России в Германию. Может быть, они даже могли где-то пересечься с Владимиром Ильичем", - отметила она.

По предварительной оценке, бюджет фильма потребует не менее 20 млн долларов. При этом неизвестно, какой гонорар создатели фильма смогут предложить Ди КАПРИО, который в этом году вошел в десятку самых богатых актеров по версии журнала "Форбс". За минувший год 34-летний актер заработал 45 млн. долларов.

"Мозг Ленина" представляет собой гротесковую комедию. В конце ХХ-го века ученые создают клон Ленина. Он попадает в США и совершает там в 2024 году социалистическую революцию.