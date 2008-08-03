В Тирасполе произошел прорыв дамбы

В столице Приднестровья г.Тирасполе произошел прорыв дамбы, центральная площадь и набережная города затоплены более чем на 90%, сообщает РосБизнесКонсалтинг .

Как сообщили представители штаба Гражданской защиты Приднестровья, в настоящее время данная зона перекрыта не только для транспорта, но и для прохода граждан. Дамбу прорвало в районе научно-исследовательского института сельского хозяйства напротив насосной станции текстильного комбината "Тиротекс". На месте прорыва работает личный состав аварийно-спасательного отряда МВД Приднестровья.

Вода, залившая центр города, поднимается из дождевых сливов. С учетом высокой температуры воздуха специалисты указывают на реальную опасность заражения инфекционными заболеваниями. Они также отмечают вероятность подтопления тех улиц Тирасполя, которые расположены в непосредственной близости от р.Днестр. По прогнозам представителей штаба Гражданской защиты, вода будет продолжать поступать. За последние сутки - со 2 по 3 августа 2008 г. - уровень воды в р.Днестр в среднем поднялся на 15-20 см.

Как сообщалось ранее, из-за наводнений в Приднестровье объявлена чрезвычайная ситуация, которая продлится до 9 августа.