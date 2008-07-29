Катрина Ющенко, или Почему американцы не простили Бушу Новый Орлеан

Решение Президента уединиться на государственной даче в Крыму уже вызвало резкую реакцию политических сил, которые считают, что он мог бы отложить отдых на период восстановительных работ в Западной Украине.

Президент мог бы учесть печальный опыт своего американского коллеги. Конечно, любое сравнение хромает, однако ошибка Буша по имени "Катрина" должна была бы послужить Ющенко если не социологическим (социология, по мнению автора, уже безнадежна), то моральным предостережением.

Несомненно, политологи сходятся в том, что президентство Буша-младшего подточила прежде всего иракская кампания (впрочем, сейчас там затеплилась надежда, что признает даже Обама). Однако внезапным, безжалостным ударом, который жестко переломил правление Буша через колено истории был именно ураган "Катрина", который уничтожил Новый Орлеан в конце августа 2005 года.

Ошеломленная американская нация в прямом эфире сначала с удивлением, а затем с возмущением наблюдала, как ее бывший герой, который так мужественно повел себя 11 сентября 2001 года, не имея выбора, неторопливо, нехотя выбирался из своего ранчо в Техасе, где он был на отдыхе, в пораженный стихией Новый Орлеан. Когда уже было понятно, что "Катрина" нанесет непоправимый ущерб, Буш не смог на пресс-конференции дать ни одного убедительного ответа, как будет реагировать федеральное правительство на катаклизм. Он не мог ничего сказать о руководстве своего МЧС USA, которое потом с улюлюканьем выгнали с должностей за неспособность ликвидировать последствия стихии.

Как результат, рейтинги Буша упали тогда за отметку 30 процентов, и с тех пор не смогли подняться вверх ни на йоту. "Катрина" и то, как Буш на нее среагировал, перечеркнула его президентство. Общественное мнение солидаризировалось с жертвами урагана и окончательно лишило симпатий президента.

Цена этой небрежности и безразличия оказалась существенной - потеряв электоральную поддержку, Буш с тех пор не смог провести ни одной весомой реформы, которая ассоциировалась бы для потомков с его именем; республиканцы потеряли Конгресс на промежуточных выборах в ноябре 2006 года и у них призрачные шансы удержать Белый Дом этой осенью. "Катрину" Бушу американцы не простили.

Поэтому Екатерине Ющенко в Крыму стоит напомнить мужу о «Катрине» Буша.

Игорь Шпак