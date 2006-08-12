На открытии памятника трубке Александра Ширвиндта в Ялте (фоторепортаж)
21:55, 12 августа 2006Разное
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В Ялте проходит фестиваль юмора и эстрадного искусства
Во время III Международного фестиваля юмора и эстрадного искусства в Ялте на "Аллее юмористов" по соседству с памятниками портфелю знаменитого сатирика Михаила Жванецкого и жилетке писателя-юмориста Аркадия Арканова был установлен бронзовый памятник трубке артиста и главного режиссера Театра сатиры Александра Ширвиндта.
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