На открытии памятника трубке Александра Ширвиндта в Ялте (фоторепортаж)

Во время III Международного фестиваля юмора и эстрадного искусства в Ялте на "Аллее юмористов" по соседству с памятниками портфелю знаменитого сатирика Михаила Жванецкого и жилетке писателя-юмориста Аркадия Арканова был установлен бронзовый памятник трубке артиста и главного режиссера Театра сатиры Александра Ширвиндта.