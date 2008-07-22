Зачем членам правительства и депутатам спускаться в шахту и держать корову за вымя?

Предложение

Похоже, нас ожидают новые выборы – политики высшего разлива массово побежали помогать народу добывать уголь, доить скотину, собирать урожай...

Если не ошибаюсь, лишь на протяжении последнего месяца в шахте “засветилась” премьер-министр, на ферме – глава “золотой” депутатской фракции имени Литвина, в хлебах – один из крупнейших производителей конфет и по совместительству глава Совета Нацбанка. Вот так десант! Точно, речь идет не о каких-то привычных парламентских гонках, или выборах городского председателя, а об аж-аж – о президентских... Такая забота об электорате...

Впрочем, электорат уже опытный, и такие “ходки в народ” не очень-то и воспринимает.

Поэтому у меня есть рацпредложение. Нужно чтобы не политики и правительственные чиновники на несколько часов меняли свою профессию на профессию избирателей (избиратели как-то и без них управятся), а чтобы они на день позволяли попробовать посидеть во властных кабинетах рядовым представителям электората. Пустили бы обычных избирателей в свои высокие кабинеты, дали в руки свои полномочия, позволили хотя бы сутки пользоваться служебными машиной, зарплатой, столовой, лечением.

Ведь мы можем себе представить, как будет вести себя и что будет делать политик в поле или на ферме (ха-ха, париться будет, конечно), а вот может ли кто-то предсказать – что и как будет делать обычный шахтер в должности руководителя исполнительной власти, доярка – в депутатском кресле, хлебороб – на должности главы корпорации?..

Неинтересно наблюдать, как премьер-министр с по-женски перепуганными глазами садится в подъемник и спускается в шахту. Интересно было бы, если бы обычный шахтер утром пришел в кабинет премьера, вызывал ТЭКовского министра или министра угольной промышленности и потребовал отчет об объемах и использовании средств, которые должны идти в поддержку угольной промышленности. Или попробовал разобраться с должностными лицами и документами – почему десятками погибают шахтеры на рудниках и для кого кровавый уголь путем невероятных сверххимических реакций превращается в хрустящие купюры. Или вызывал министра соцполитики и спросил: а почему в Донецкой области годами, невзирая на калейдоскоп правительств, сохраняется самая высокая задолженность по выплате зарплаты?

Интересно, какие бы распоряжения и постановления шахтер – премьер-министр подписал первыми. Кого из подчиненных ему должностных лиц уволил бы с формулировкой “за неудовлетворительное выполнение служебных обязанностей” и с кем бы попросил прокуратуру разобраться за коррупционные деяния?

...Игры народного депутата с коровьим дойками могут рассматриваться разве что с юмором и иронией (хотя чего скрывать, крестьянский сын Литвин достаточно органично выглядит на ферме).

Но рискнул ли бы господин Литвин пригласить хоть на день в парламент ту доярку, которая столбычит на заднем плане фоторепортажей? Пригласил бы председатель фракции Владимир Литвин обычную доярку на свое место в Верховной Раде, дал бы возможность провести заседание фракции Блока Литвина, проголосовать за законопроекты или и провести переговоры с другими лидерами фракций... Интересно, какой бы формат тогда получила коалиция, наверно, влились бы в нее эти драгоценные двадцать голосов и наконец законодательный орган начал бы заниматься надлежащим ему делом – разрабатывать и принимать законы.

Так же интересно, голосовала бы госпожа Вместо-литвин и вся фракция под ее руководством за изменения в госбюджет, где и сельхозпроизводителям малая толика предусмотрена?

Наверно, первое, что сделала бы доярка в парламенте – попробовала разобраться, а почему же у нее, при таком ежедневном нищенском труде за копейки покупают то молоко, которое выгоднее бы вылить, чем везти продавать. И если у нее покупают за копейки, то почему же в магазинах цены на молоко и молочные продукты начинают зашкаливать? То же – касается мяса.

В то же время дал бы народный депутат доярке возможность за один день деятельности (или бездеятельности) получить такую сумму денег, которую она и за два-три месяца не всегда получает. Говорят, зарплата депутата около 750 грн. в день, а еще бы прибавить сюда другие материальные и нематериальные выгоды, то “улучшение жизни уже сегодня” конкретного избирателя действительно бы наступило.

Те же мысли навевает и господин Порошенко. Так хочется, чтобы крестьянин с винницких ланов хоть на день “помог” Петру Алексеевичу поработать в должности председателя Совета Нацбанка или главы сладкой корпорации...

Я уже не говорю, что все-все-все шахтеры-доярки-хлеборобы пытались бы во власти выяснить, почему по телевидению рассказывают о дефляции, а в магазинах они видят самую настоящую инфляцию.

Действительно, интересно все это представить...

Незабываемая советская “Литературная газета” в свое время делала такую подборку “Если бы директором был я...», где печатала предложения обычных, но небезразличных, творчески мыслящих людей. Поэтому почему бы нашим украинским политикам не положить начало такому прекрасному экстрим-туру для электората – «Один день в правительстве (парламенте, корпорации, и тому подобное)?»

Подумала я и опомнилась...Нет, не предложат власти предержащие народу зайти в “верхи” – ни на день, ни на час – из-за огромного страха и стыда. Потому что такое изменение профессий смертельно опасно для прогнившей, обнаглевшей власти. Ее пугает даже мысль о том, что те миллионы людей “внизу” хоть на минутку поживут их жизнями, собственными глазами увидят – какая в действительности страшная пропасть между народом и теми, кто им руководит, называясь народными избранниками. Какая в действительности огромная пропасть между ними в состояниях, возможностях, правах и обязанностях. Но ту же доярку с треском выбросили бы с работы, если бы она хоть день-два попробовала поработать так, как работают депутаты...

Вот в чем разница – депутат, день побыв дояркой, с радостью возвращается к своей работе, правительственный чиновник, отбыв день в шахте, так же радостно бежит в свой уютный кабинет. А вот попробуйте представить эту ситуацию наоборот. Та же доярка – вернулась бы с такой же радостью на свою ферму после дня в парламенте? А шахтер – из кабинета премьера в шахту? Наверное, нет... Для правительственных чиновников и депутатов это будет что-то вроде “жизни в рае – дня в кошмаре”, а для электората наоборот – “жизнь в кошмаре – день в раю”.

...Нужно ли “большим людям” в предвыборном азарте мешать людям работать на заводах, шахтах, фермах, изменяя на несколько часов свою работу? В действительности для того, чтобы узнать о реальных проблемах избирателей, вполне достаточно рабочей встречи на месте, без прессы (!), и не нужно спускаться в шахту, позировать в ланах пшеницы, держать корову за вымя и такое прочее.

А пока власть (несколько процентов самой богатой прослойки) и народ будут встречаться перед телекамерами и фотообъективами – до тех пор они будут жить в разных галактиках и заботиться о космически далеких от реальной жизни проблемах.

Татьяна, г. Киев