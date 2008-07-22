Тасманийские дьяволы стали чаще размножаться (фото)

Брачный сезон у тасманийских дьяволов растянулся на весь год, сообщает AFP. Биолог Дэвид Пэмбертон (David Pemberton), обнаруживший этот эффект, связывает его с эпидемией вирусного рака, из-за которого резко сократилась численность популяции этих млекопитающих.

Первые случаи заболевания были зафиксированы в популяции дьяволов в 1999 году. С тех пор погибло, по различным оценкам, от 20 до 50 процентов животных. Вирусный рак передается при укусах. Он вызывает развитие опухолей на голове тасманийского дьявола. Часто они нарушают зрение и слух животного.Вирусный рак приводит к смерти тасманийского дьявола через три-шесть месяцев после заражения. С момента появления заболевания продолжительность жизни дьяволов сократилась, в среднем, с шести до двух лет.

Наблюдая за популяцией тасманийских дьяволов в течение нескольких последних лет, Пэмбертон заметил, что их детеныши рождаются круглый год. Это означает, что период спаривания у животных также длится круглый год. По словам Пембертона, до появления заболевания время, когда дьяволы могли завести потомство, было ограничено тремя неделями в апреле-марте - осенними месяцами в южном полушарии. Ученый считает, что изменение стратегии размножения является компенсаторным признаком, с помощью которого тасманийские дьяволы поддерживают свою численность.

В предыдущих исследованиях было показано, что в последние годы у тасманийских дьяволов наблюдается ускоренное половое созревание. В популяциях животных ученые обнаружили до 83 процентов беременных самок в возрасте до года. Ранее самки не вступали в половые отношения до двухлетнего возраста.

Тасманийский дьявол Sarcophilus laniarius - самый крупный современный сумчатый хищник. Длина его тела составляет от 50 до 80 сантиметров, а хвоста - от 20 до 30. Вес крупных самцов может достигать 12 килограммов. Тасманийские дьяволы обитают исключительно на острове Тасмания. До колонизации Австралии эти животные были распространены и там, однако завезенные поселенцами виды (преимущественно собака динго) полностью вытеснили дьяволов с этого континента.

Лента.ру, фото с сайта ofmycity.com