Судебное заседание по делу о взыскании с НАЭК "Энергоатом" сомнительной задолженности, из-за которой заблокированы счета компании

12 апреля в 17:15 в Апелляционном суде. Киева (вул. Соломенская, 2-А) состоится второе заседание по делу о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Апелляционного суда. Киева от 10.03.2016 об отмене постановления Шевченковского районного суда г. Киева от 9.02.2016, которым было приостановлено исполнительное производство по выполнению решения Хозяйственного суда. Киева от 4.08.2011 о взыскании с "Энергоатома" в пользу ЗАО СП «Укрэлектроват» сомнительной задолженности в размере 127,3 млн грн.

Напомним, что в марте 2016 года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 млрд грн фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании.

Судебное заседание открытое, проход по паспорту (судебное дело № 761/21069/14-К), для осуществления видеосъемки необходимо оформить ходатайство на имя судьи Глиняного В.П.